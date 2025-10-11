المتحدث باسم حماس: مصرون على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق رغم تعنت الاحتلال بقوائم الأسرى

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، حازم قاسم، إن الحركة تتابع بكل دقة وتفصيل تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بالأمس، ، بما في ذلك رصد انسحابات قوات الاحتلال وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، بالإضافة إلى مدى التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار.

وأشار خلال مقابلة لـ «التلفزيون العربي» مساء اليوم السبت، إلى التحضير لعملية تبادل الأسرى، وذلك على الرغم من «الإشكاليات الكبيرة» التي حدثت بسبب «تعنت الاحتلال في مسألة قوائم الأسرى».

وشدد: «نحن في حركة حماس مصرون على إتمام تنفيذ هذه المرحلة الأولى»، بهدف الوصول إلى «وقف كامل وشامل للعدوان على شعبنا» وإنهاء هذه الحرب غير المسبوقة التي تعرض لها قطاع غزة.

ورد على استبعاد الاحتلال أسماء بارزة من قوائم الأسرى، ووجود تقارير إسرائيلية تفيد بالإفراج فقط عن 60 أسيرًا من حماس من بين 195 من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبدات، قائلا إن الحركة لا تفرق على الإطلاق بين أسير من حماس وآخر من أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد أن «جميعهم من حقهم أن يُفرج عنهم»، مستشهدا بصفقة «وفاء الأحرار» التي شملت أسرى من جميع الفصائل أكثر من حماس.

وأشار إلى أن الخلاف الذي نشأ حول القوائم لم يكن على أساس الانتماء الفصائلي؛ ولكن تعلق بـ «أقدمية الأسرى وحاجتهم للإفراج عنهم بدون تمييز».