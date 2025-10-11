ستيف ويتكوف: نشكر الرئيس السيسي والقادة العرب الذين بذلوا الكثير من الجهد لإنهاء الحرب

أشاد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي بالشرق الأوسط، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبره «صاحب روح إنسانية عظيمة يشعر بالإنسانية، كما أثبت أنه يستطيع أن يغير العالم ويعيد صياغة المستقبل».

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن ترامب رفض القبول بسلام في الشرق الأوسط «من دون قضية عادلة»، ووقف إلى جانب الدول التي عانت كثيرًا من الصراعات الممتدة.

ولفت إلى أن التاريخ سيسجل لترامب أنه فعل ما عليه وأنه آمن بقدرته على إحداث الفارق عندما ساور الشك آخرين، موضحا أنه قدم للعالم مثالا على أن القوة والسلام مرتبطان وليسا متعارضين.

ووجه رسالة شكر إلى القادة العرب الذين بذلوا الكثير من الجهد للوصول إلى إنهاء الحرب، «فخامة الرئيس عبد الفتاح، والشيخ محمد بن عبد الرحمن من قطر (رئيس الوزراء ووزير الخارجية)، ورئيس تركيا»، قائلا إن لكل منهم دورًا كبيرًا لعبوه من أجل السلام.

وأكد أن الشركاء العرب أظهروا كل التضامن في هذه المرحلة، قائلا: «نشكرهم على ذلك، فحن لا نستطيع أن نبني بالكراهية، ولكن نبني بالأمل».