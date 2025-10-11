هيئة البث العبرية تتوقع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين صباح الاثنين

• قالت إن الاستعدادات اللوجستية اكتملت وأنّ الجيش الإسرائيلي "رفع مستوى الجهوزية الميدانية"، بما يشمل فرق طبية وأمنية خاصة لمتابعة عملية التسليم

توقعت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء السبت، بأن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، "صباح الاثنين"، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين تل أبيب وحركة حماس.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع الجاهزية الميدانية لمتابعة عملية التسليم.

وقالت الهيئة، إنه "من المتوقع أن يتم الإفراج عن المحتجزين (الأسرى) الإسرائيليين صباح الاثنين، وفق اتفاق التبادل، بينما تبقى الأجهزة الأمنية متأهبة تحسبًا لأي تغيير بالجدول الزمني".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن "الاستعدادات اللوجستية اكتملت بالفعل" حيث أنّ الجيش الإسرائيلي "رفع مستوى الجهوزية الميدانية، بما يشمل فرق طبية وأمنية خاصة لمتابعة عملية التسليم".

ووفق الهيئة، "تتوقع الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل أن تنطلق عملية تنفيذ الاتفاق خلال الساعات الـ48 المقبلة، ما لم تطرأ تغييرات مفاجئة على المفاوضات الجارية مع حركة حماس"، دون تفاصيل أكثر.

في سياق متصل، شهدت "ساحة الرهائن" في تل أبيب، فعالية شارك فيها عدد من عائلات الأسرى، عبّروا خلالها عن ترقبهم للإفراج عن ذويهم، وفق اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما نقلته الهيئة.

والجمعة، قال موسى أبو مرزوق، القيادي بحماس، في مقابلة متلفزة، إن عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل قد تبدأ الاثنين المقبل.

والسبت، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها أكملت نقل الأسرى الفلسطينيين إلى المرافق التي سيُفرج عنهم منها، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ صفقة التبادل المقرر إتمامها بعد استعادة تل أبيب جميع أسراها الأحياء من غزة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجر اليوم ذاته.

وتنص وثيقة الاتفاق التي نشرتها هيئة البث العبرية الرسمية، على أن تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غضون 72 ساعة بعد تصديق إسرائيل على الاتفاق.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل وفق الاتفاق، 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم تل أبيب من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 سبتمبر المنصرم، وتقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

وجاءت الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.