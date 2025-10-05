- الناشطة إقبال غوربنار: أرادوا أن نبكي.. لكننا لم نفعل بل ضحكنا وغنينا الأناشيد

- الناشطة زينب ديلَك تيك أوجاق: الآن انهار كل ما تبقى من صورة إسرائيل بأوروبا

- الناشطة آيتشين كانط أوغلو: عشنا جزءا مما يعيشه الفلسطينيون يوميا



روى ناشطون ممن شاركوا في أسطول الصمود العالمي، في حديث للصحفيين السبت، تفاصيل ما عاشوه خلال الهجوم الإسرائيلي على السفن وخلال فترة احتجازهم.

وقالت الناشطة إقبال غوربنار، التي وصلت إسطنبول في وقت سابق السبت برفقة 135 ناشطا على متن طائرة الخطوط الجوية التركية، إن إسرائيل أظهرت مرة أخرى مدى ضعفها أمام الرأي العام العالمي وكشفت عن وجهها الحقيقي.

وأشارت غوربنار إلى أنها كانت في الزنزانة نفسها مع عضو في البرلمان الإيطالي.

وقالت: "هل يُعقل أن يُبدَّل مكان شخص أربع مرات في ليلة واحدة؟ كانوا يأتون وينقلوننا من زنزانة إلى أخرى، محدثين أصواتًا تشبه أصوات الحيوانات. وبصراحة، كانت الجنديات الإسرائيليات أشد ظلما من الجنود الرجال. عاملونا معاملة الكلاب".

وأضافت: "أرادوا أن نبكي، لكننا لم نفعل، بل ضحكنا ورددنا الأناشيد. فدخلوا في صدمة وقالوا: "كيف يمكن لهؤلاء أن يبقوا سعداء هكذا؟ تركونا جائعين. في غرفة تضم 14 شخصًا، كانوا يقدمون طبقًا واحدًا من الطعام، بالكاد تكفيه ملعقة، وأطعمة بلا سعرات حرارية تقريبًا".

وتابعت: "لم يعطونا ماءً نظيفًا. صادروا جميع أدويتنا وألقوها في القمامة أمام أعيننا. سرقوا كل شيء منا. الجنود أخذوا حواسيبنا وهواتفنا ووحدات الشحن ووضعوها في حقائبهم. السرقة جزء من طبيعتهم. لقد سرقوا منهم (الفلسطينيين) وطنهم".

- انهيار صورة إسرائيل في أوروبا

أما الناشطة زينب ديلَك تيك أوجاق فقالت إنها لم تتوقع أن تُظهر إسرائيل هذا القدر من الجنون في مكان يجتمع فيه ممثلون عن 72 دولة.

وقالت: "بعد احتجاجنا على خطاب ما يسمى وزير الإبادة الجماعية إيتمار بن غفير، زادوا من مستوى العنف. رفعنا شعارات ولم نسمح له بالكلام كثيرا، فغضب بشدة. أقولها بصراحة. لم ندعه يتحدث. يبدو أنه غضب جدًا واستشاط، لأنهم بعد ذلك بدأوا يمارسون علينا ضغطًا أكبر".

وأضافت: "كان هناك ناشطون من 72 دولة، بينهم نواب، ورؤساء نقابات، ومحامون، وأشخاص من مختلف المهن. وعندما كنا في الزنازين معًا، كان الجميع يقول: عندما نعود إلى بلداننا سنُظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل".

وتابعت: "ربما نحن في تركيا نعرف حقيقتهم، لكن في أوروبا كانت صورتهم مختلفة تمامًا. أما الآن فقد انهار كل ما تبقّى من صورة إسرائيل. لقد جلبت إسرائيل بداية نهايتها بنفسها".

وقال الناشط عثمان تشتين قايا، إنه كان على متن السفينة الرئيسية في أسطول الصمود وكانت أول من أوقفها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "سحب الجنود الإسرائيليون السفينة إلى موانئهم، وقيّدوا أيدينا معتقدين أنهم بذلك يُذلّوننا. وعندما أبدينا رفضنا ومقاومتنا، زادوا عنفهم أكثر. ثم نقلونا إلى معسكر احتجاز ومنه إلى السجن. كما استولوا على مقتنياتنا الشخصية وسرقوها".

وأشار إلى أنهم كانوا تحت ضغط دائم داخل السجن، حيث كانوا يُنقلون باستمرار من مكان إلى آخر طوال الليل.

وأردف تشتين قايا: "أظهرنا لهم أننا لا نخافهم، وكان ذلك واضحًا في أعينهم. لم نصل إلى غزة، لكننا كشفنا للعالم الوجه الحقيقي لإسرائيل".

- عشنا جزءا مما يعيشه الفلسطينيون يوميا

وقالت الناشطة آيتشين كانط أوغلو "قمنا بما يجب وعدنا. لسنا خائفين منهم. ارتكبوا أعمالاً في غاية الانحطاط الأخلاقي. في المكان الذي وضعوا فيه النساء المحتجزات، علّقوا لافتة قماشية كبيرة عليها صورة غزة بعد الدمار، وكتبوا عليها: ‘مرحبًا بكم في غزة’. هذه قمة الوقاحة".

وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جاء إلى مكان احتجازهم في المساء.

وذكرت: "وضعونا في قفص حقيقي يشبه أقفاص الحيوانات. جاء بن غفير مع الصحفيين ليتحدث، صرخنا في وجهه وقلنا: ‘أغلق فمك أيها المجرم القذر’".

وأضافت: "بعد ذلك زادوا سوء ظروفنا داخل السجن. لكنني لست نادمة على ما قلناه، بل أعتقد أننا فعلنا الصواب. كنا 15 شخصًا في زنزانة مصممة لخمسة".

وأردفت: "على الجدران كانت هناك كتابات بالدم، الأمهات المعتقلات كتبن أسماء أبنائهن. عشنا جزءًا مما يعيشه الفلسطينيون يوميًا. لم يقدموا لنا ماءً نظيفًا، وقالوا لنا اشربوا من ماء المراحيض، وبقينا نحو 40 ساعة دون طعام".

وأكدت كانط أوغلو إجراء عمليات تفتيش عارية للنساء قائلة: "نُزع عنا كل شيء. في كل نقطة خضعنا للتفتيش مرارًا، حتى إنهم فتشوا أفواهنا وبين أسناننا. حاولوا معاملتنا كإرهابيين، لكننا كنا نصرخ في وجوههم أننا لسنا مجرمين، وأنهم هم من ينتهك القانون ويختطف الناس".

وقالت: "إذا كان هدفهم كسر إرادتنا، فقد فشلوا. لم نتوقف عن ترديد الشعارات حتى اللحظة الأخيرة. السجن الذي وضعونا فيه كان محصنًا بدرجة عالية، ومع ذلك صدحت جدرانه بأصواتنا وهتافاتنا".

من جهته، قال الناشط الأرجنتيني غونزالو دي بريتورو، إن الإسرائيليين عاملوه بفظاظة، مؤكدا أن الإسرائيليين تصرفوا بعدوانية كبيرة تجاه الناشطين.

أما الناشط الفرنسي من أصل مغربي ياسين بنجلوين فقد أكد منع حصول الناشطين على الأدوية، وعدم تقديم الماء إليهم إلا بعد انقضاء 32 ساعة على اعتقالهم.

وإلى جانب المعاملة السيئة، تعرض الناشطون للتعذيب من قبيل اقتحام فرق القناصة مصحوبين بالكلاب البوليسية إلى غرف الاحتجاز وإيقاظ المحتجزين ومنعهم من النوم مجددا، بحسب بنجلوين.

بدوره، أفاد الناشط والصحفي الإيطالي لورينزو أغوستينو بأنهم نقلوا إلى البر بعد اختطافهم في المياه الدولية.

وأضاف: "بعد الصعود إلى البر، تصرفوا معنا وكأننا مجموعة إرهابية وركلوا الناس ولم يُعطوهم ماء نظيفا لأكثر من يومين وانتهزوا كل فرصة لإذلالنا جميعا".

ووصف أغوستينو العنف الذي تعرضوا له قائلا: "قيدتنا الشرطة بشدة، ما زاد من سوء وضعنا. وعصبوا أعيننا ووضعونا في شاحنة صغيرة بالكاد نرتدي ملابس، في درجات حرارة منخفضة للغاية وكنا نتجمد وأبقونا على هذه الحالة لمدة ثلاث ساعات تقريبا".

من ناحيته، قال الناشط الكويتي محمد جمال إن نحو 700 عنصر من القوات الخاصة الإسرائيلية شاركوا في عملية اعتقالهم، مبينا أن نحو 20 جنديا صادروا القارب الذي كان على متنه.

وأضاف: "بقينا تحت أشعة الشمس لمدة 12 ساعة من نقطة الاحتجاز حتى ميناء أسدود. عاملونا معاملة سيئة للغاية هناك. ولم نتناول أي طعام خلال هذه الفترة، ولم يُسمح لنا إلا بشرب الماء. شربنا الماء وذهبنا إلى الحمام. عندما وصلنا إلى أسدود، عاملتنا الشرطة معاملة سيئة للغاية".

وأكد أن بعض زملائهم الناشطين تعرضوا للضرب والشتائم، مشيرا إلى أن الإسرائيليين كان واضحا عليهم أنهم كانوا تحت ضغط الرأي العام الدولي.

أما الناشط رمضان تونج، فقال إن "كل سفن الأسطول كافحت بكل قواها وأبدت أقصى درجات التضحية من أجل الوصول إلى غزة. لقد نجحنا. وأظهر أسطول الصمود للعالم أجمع همجية إسرائيل، وانتهاكها للقانون، وشرّها المطلق".

وأشار إلى أن أحدث المعلومات تفيد بأن سفينة "ميكينو" التابعة لأسطول الصمود نجحت في الوصول إلى المياه الإقليمية لغزة وكسر الحصار.

ولفت إلى أن ما عايشوه يعد بداية النهاية لإسرائيل، قائلاً: "واجهنا إسرائيل كمنظومة مدنية في وقت عجزت فيه الدول والجيوش وأصحاب القوة عن التحرك، وتقدّمنا بشجاعة بلا خوف يا أصدقائي. لقد نجحنا".

وأكد تونج أنهم ساهموا في إنبات بذور الأمل في غزة المحاصرة من كل جانب بالموت والدمار والألم.

وقال: "لقد أسسنا مقاومة غزة الكبرى وتحالف غزة الكبير في العالم".

وأشار إلى أنهم حملوا راية مقاومة غزة إلى أبعد نقطة.

بدوره، ذكر رئيس الوزراء السابق في ليبيا عمر الحاسي، أن الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول جرى في المياه الدولية.

وأشار إلى أنهم أكدوا للجنود الإسرائيليين أنهم نشطاء مدنيون وأنهم يريدون إيصال مساعدات إنسانية فقط، مبينًا أن الجنود الإسرائيليين رفضوا ما قالوه وأوقفوا السفينة واحتجزوهم في الطابق السفلي ونقلوهم إلى البر.

وذكر الحاسي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقترب منهم وقال لهم: "أنتم تدعمون حماس"، وهددهم بالتعذيب والسجن.

من جهتها، قالت الناشطة السويسرية تابيا زوك: "سخروا منا وحاولوا التحرش بنا، وجعلونا نركع تحت أشعة الشمس لمدة ساعة فقط ليزعجونا وتعرضنا لمعاملة الإرهابيين، ولم أستطع شرب الماء ليوم كامل، بعدها قدموا لنا مياه شرب".

من جهته، صرح الناشط الأرجنتيني نيكولاس كالابريس بأن حقهم في الإبحار في المياه الدولية قد انتهك، قائلاً: "اختطفونا تحت تهديد السلاح، ولم نكن نحمل أسلحة، لم نكن نخفي وجوهنا لكن وجوههم كانت ملثمة، وعاملونا معاملة سيئة للغاية، دفعونا، وأجبرونا على خفض رؤوسنا، بل وضربونا. لم يسمحوا لنا بالتحدث مع بعضنا البعض لفهم ما يحدث أو لمعرفة مكان أصدقائنا على متن السفن الأخرى".

ولفت إلى أنه لم يتمكن من التحدث إلى والدته إلا بعد ثلاثة أيام، هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لكنهم يفعلون بالشعب الفلسطيني ما هو أسوأ بكثير مما يفعلونه بنا، وسنواصل النضال".

أمّا الناشط الإيطالي توماسو بورتولازي، أوضح أنه أسلم في السجن، وأنه انضم إلى الأسطول لأنه لم يستطع تجاهل الإبادة الجماعية.

وأضاف: "أيامنا الأخيرة في السجن كانت صعبة للغاية، كان أصدقائي قد قدموا من تركيا، حقًا عشنا فترةً عصيبة، كنا خائفين لأننا كنا نخاطر بحياتنا معًا، ولكن رغم ذلك حافظنا على وحدتنا ودعم بعضنا البعض، وبينما كان أصدقائي يصلون، دخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومنعتهم من الدعاء، وأنا شعرتُ برغبةٍ في الوقوف في وجه هذا. لاحقًا نطقت الشهادة مع صديقي وكان ذلك بمثابة ولادةٍ جديدة لي وسعيد للغاية".

بدوره، ذكر الناشط الجزائري عمار أوناس أن الجنود الإسرائيليين أهانوا المحتجزين، قائلا: "لقد أساؤوا معاملتنا، وقضينا يومين في حالة من الغموض، إذ لم يكن واضحًا ما الذي سيفعلونه بنا أو إلى أين سيأخذوننا، لأنه لا يمكن الوثوق بهم".

وأعرب عن شكره لتركيا لأنها منحتهم أعظم فرحة في حياتهم.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".