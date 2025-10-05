بوتين: توريد واشنطن صواريخ توماهوك لكييف يدمر المنحى الإيجابي في العلاقات الروسية الأمريكية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، من أن قيام واشنطن بتوريد صواريخ "توماهوك" لكييف سيدمر المنحى الإيجابي في العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضاف بوتين، في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 1": "هناك أسئلة تتعلق مثلا بمناقشة قضايا توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة، وصواريخ توماهوك وما إلى ذلك. لقد قلت إن هذا سيؤدي إلى تدمير علاقاتنا، على الأقل المنحى الإيجابي الناشئ فيها".

وفي وقت سابق، صرح بوتين بأن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الصواريخ من قبل أوكرانيا دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن البيت الأبيض يناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" المجنحة إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.