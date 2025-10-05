تامر حسني يطرح كليب أغنية افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح اليوم

يطلق الفنان تامر حسني كليب أغنية "حكاية مسرح.. من كان يا مكان" التي أهداها لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا منه له، وذلك في الثالثة مساء اليوم.

وكان تحوّل مسرح "جراند نايل تاور"، في ختام حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء أمس السبت، إلى مظاهرة حب وتكريم لرموز المسرح المصري، من يعقوب صنوع إلى سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام، وذلك من خلال أغنية "حكاية مسرح" التي قُدّمت 3 مرات متتالية، الأولى عبر الشاشة كـ"كليب" مُصمَّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يلتقي تامر خلاله بنجوم وفناني المسرح المصري، ثم من خلال غناء تامر لها مباشرة "لايف" أمام جمهور الافتتاح، وأخيرًا حين أعاد غناءها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

وأعلن تامر حسني عبر صفحته الرسمية عن موعد إطلاق الكليب كاملًا وكتب: "من حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية اللي كرمت النهارده عظماء تاريخ المسرح والفن المصري والعربي، وتشرفت بتقديم أغنية التكريم (من كان يا مكان) وده جزء منها، وهتنزل كليب كاملة بكرا إن شاء الله الساعة 3، كلمات طارق علي، ألحان كريم نيازي، توزيع مؤمن ياسر".

تقام الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الفترة من 4 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويترأس المهرجان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وتقوم الفنانة بشرى بمهمة المدير التنفيذي للمهرجان، بينما اختير المخرج سامح بسيوني نائبا للرئيس، ويرفع المهرجان مجددا شعار "المسرح للجماهير".