سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق منتخب مصر فوزا دراميا على تشيلي بنتيجة 2-1، فجر السبت، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

تقدم منتخب تشيلي "منظم البطولة" بهدف خافيير كاركامو في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض وسط حضور جماهيري يزيد عن 42 ألف متفرج.

ولكن شباب الفراعنة قلبوا الأمور لصالحهم في الشوط الثاني، حيث سجل أحمد عابدين، مدافع الأهلي، هدف التعادل في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 95، أضاف عمر خضر، الهدف الثاني، ليمنح منتخب مصر فوزا دراميا، يعوض به الخسارة في أول مباراتين أمام اليابان 0-2 ونيوزلندا 1-2.

وفي نفس التوقيت، فاز منتخب اليابان على نيوزلندا بنتيجة 3-0، ليعتلي صدارة المجموعة ويتأهل مباشرة.

أما منتخب مصر تساوى مع تشيلي ونيوزلندا برصيد 3 نقاط، ولكن تذيل منتخب نيوزلندا الترتيب بفارق الأهداف.

ورغم تساوي منتخب مصر وتشيلي في رصيد النقاط وفارق الأهداف، لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أشار إلى احتلال تشيلي المركز الثاني بفضل اللعب النظيف، ويتأهل مباشرة رغم الخسارة.

ودفع منتخب مصر ثمنا لحصول لاعبيه على 5 إنذارات في المباراة، ليحتل المركز الثالث، ويبقي على آماله في التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16.