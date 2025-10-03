قدم الفنان يحيى الفخراني، نصيحة للأجيال الجديدة من الممثلين والكتاب والمخرجين، محذرا من السعي وراء ما يطلبه الجمهور.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» : «لا تجرِ وراء الجمهور، اعمل ما أنت مقتنع به بصرف النظر عن أي شيء؛ لأنه سيهبط بك، الجمهور العام (أي العامة غير المتخصصة)؛ لا يرفع أحدا».

ورد على تعليق الإعلامي شريف عامر، بعدم انطباق عليه الصورة الذهنية النمطية عن الفنانين من حب السهر والحفلات، قائلا: «عمري ما حبيت هذا الأمر، حتى عندما كان لدي أصدقاء من الوسط الفني، كنت أعزمهم في بيتي».

وأوضح أن زوجته الكاتبة الصحفية لميس جابر؛ لم تكن لتمانع لو كان يحب السهر، مشددا أنه شخصيا لم يفضل يوما هذا النمط من الحياة، قائلا: «بخلص الشغل وأروح البيت».

وروى واقعة طريفة حدثت بعد افتتاح إحدى مسرحياته مع مخرج إيطالي، بعد أن تفاجأ المخرج برغبته في العودة للمنزل بدلا من الاحتفال.

وبشأن كيفية استرخائه ومحاولة الفصل عن ضغط العمل، عبر عن شعوره بالراحة في القراءة أو مشاهدة أعمال أخرى.

وكشف عن رأيه بالأعمال الكوميدية، قائلا: «أحب الكوميديا الحقيقية القائمة على المواقف، وليس الهلس والنكت؛ لأنها لا تضحكني».

وأشار إلى الفنان الراحل سمير غانم هو الاستثناء الوحيد لقاعدة الكوميديا، قائلا: «أنا كنت أحبه، هو الوحيد الذي كنت أتفرج عليه وأفك أنفصل تماما عن أي شيء»، لافتا إلى عدم تمالك نفسه من الضحك أثناء العمل معه في إحدى المسرحيات.

وأضاف أن الفنان سمير غانم كان يفاجئه بأشياء غريبة، مشيرا إلى تركيزه على محاولة إضحاكه أثناء العرض.