ضبط أجنبي يدير نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول، متهم بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية بمدينة الشيخ زايد.

توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادِي المشار إليه، وأمكن ضبطه وبصحبته 4 أشخاص و5 سيدات، إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول، 3 منهم لهم معلومات جنائية. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.