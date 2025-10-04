وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شكره للدول العربية والإسلامية التي ساهمت في خطة السلام في غزة.

وقال في كلمة مسجلة: «أود أن أشكر الدول التي ساعدتني في فعل هذا الأمر: قطر، تركيا، السعودية، مصر، الأردن، والعديد من الآخرين».

وأشار بالجهود التي بذلها «العديد من الناس الذين كافحوا بقوة» لإنجاز هذا الاتفاق.

وأكد أن الجميع سيراقبون كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة، مشددا أن «علينا الوصول إلى آخر كلمة مكتوبة».

وأبدى تطلعه لعودة المحتجزين في غزة، قائلا: «أتطلع أيضًا لأن يعود الرهائن إلى والديهم»، مشيرا إلى أن بعضهم في «أوضاع مؤسفة».

ووصف اليوم بأنه «خاص ومميز جدًا»، معتبرًا أن ما يحدث «غير مسبوق» من عدة جوانب.

وقدم شكره مجددًا «لكل تلك الدول العظيمة التي ساعدت»، قائلا: «لقد قدمتم مساعدة عظيمة»، مشددًا على أن «الجميع توحدوا وأرادوا إنهاء الحرب» وتحقيق رؤية السلام في الشرق الأوسط».

وختم كلمته مؤكدا أن العالم «على مقربة من تحقيق» السلام في المنطقة، متعهدًا بأن «الجميع سيعاملون بعدالة».