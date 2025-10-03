البيت الأبيض: حماس ستواجه عواقب مأساوية إذا رفضت خطة ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة: "هناك فرصة للتقدم نحو السلام والازدهار في المنطقة إذا قبلت حماس هذه الخطة. وإذا لم تقبل، فإن النتائج للأسف ستكون مأساوية جدًا".

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاع غزة، الجمعة، ورداً على أسئلة الصحفيين بخصوص إعطاء ترامب، مهلة لحماس حتى الأحد الساعة 18:00 (22:00 ت.ج)" للتوصل إلى اتفاق.

وأشارت ليفيت، إلى أن الرئيس ترامب، "يشعر بقلق عميق إزاء جميع أعمال العنف التي شهدها الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. ومن المؤسف جدًا أنه ورث هذه الفوضى من إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن".

وأكدت أن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة "جيدة جدًا ومقبولة"، على حد قولها.

وأضاف ليفيت: "في الوقت الحالي، أوضح الرئيس ترامب، لحماس، أن هذا الاقتراح هو خطة مفصلة يجب قبولها. وإذا لم يقبلوها، فستكون العواقب وخيمة للغاية".

وأضافت: "هناك فرصة لحماس لقبول هذه الخطة والمضي قدمًا نحو السلام والازدهار في المنطقة. وإذا لم تقبل، فإن النتائج للأسف ستكون مأساوية جدًا".

كما ذكرت المتحدثة الأمريكية، أن ترامب، خلال فترته الرئاسية الأولى، أطلق "اتفاقيات إبراهيم" لبدء عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وأعربت عن أملهم في استمرار هذا المسار.

وفي وقت سابق الجمعة، أمهل ترامب، حركة حماس، حتى الساعة الـ6 من مساء الأحد المقبل، بتوقيت واشنطن، للموافقة على خطته بشأن قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.

ومساء الخميس، قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، إن الحركة سترد قريبا على خطة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بغزة.