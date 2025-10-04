كشف إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، والتي وصلت إلى ما بين 25 وحتى30 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بلدنا اليوم» المذاع عبر فضائية «الشمس» مساء الجمعة، أسباب الارتفاعات إلى المرور بـ «فصل الخريف»، والذي يمثل فاصلا بين عروة الصيف والشتاء.

وأكد أن موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف؛ أثرت سلبا على المحصول، و «لم تحقق الزراعات الإنتاج المتوقع، وتسببت في عجز بالتوريد».

وطمأن المواطنين بشأن الموعد المتوقع لانخفاض الأسعار، قائلا إن «العروة الثانية» ستبدأ في النزول للأسواق بحلول 15 إلى 20 أكتوبر، مؤكدا أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها بالكامل مع زيادة المعروض من المحصول الجديد.

ورد على سبب توافر الطماطم في الأسواق رغم قلة الإنتاج، موضحا أن الإنتاج الحالي «لا يغطي السوق بالكامل»، مشيرا إلى أن تجار التجزئة أصبحوا يشترون كميات أقل بكثير من المعتاد، «فمن كان يشتري 20 قفصا أصبح يشتري 5 أو 10»؛ نتيجة ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى، رد على الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شائعة ظهور «عروق بيضاء» في الطماطم نتيجة استخدام مواد ضارة.

ونفى عضو شعبة الخضروات، ذلك، قائلا: «لم يحدث هذا الأمر، ولا يوجد أحد يرش مواد ضارة»، مشيرا إلى وجود رقابة صارمة من المهندسين الزراعيين ووزارة الزراعة على جميع المزارعين.