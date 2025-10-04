تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري

كشف تامر مصطفى، المدير الفني للاتحاد السكندري مفاتيح الفوز على المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وتغلب نادي الاتحاد السكندري على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وقال تامر مصطفى في تصريحات لقناة أون سبورت: "لدينا أدوات جيدة في نادي الاتحاد، ونعمل على استكمال ما بناه أحمد سامي، فهو بنى فريقًا محترمًا جدًا، وهو مدرب كبير".

وأضاف: "الجميع يعملون بقلب مختلف وروح مختلفة، جمهور الاتحاد يستحق، وقميصه كبير جدًا ومسؤولية كبيرة جدًا على أي أحد، ومهم جدًا أن يعرف اللاعبون قيمة القميص الذي يرتدونه".

وتابع: "تحدثنا مع لاعبي الفريق في الأمور النفسية ونظمناهم تكتيكيًا.. توجد بعض التفاصيل اهتممنا بها، ولكن أنا سعيد بالأداء وجمهور الاتحاد الذي عاد للمدرج".

وأتم تامر مصطفى تصريحاته قائلًا: "سعيد للغاية بالفوز على المقاولون لأن توقيته أهم من الثلاث نقاط، شكلنا في الدوري سيئ جدًا، لم نحقق شيئًا بعد، والمشوار ما زال طويلًا جدًا".