محمد عبد الله لاعب الأهلي يفوز بجائزة في كأس العالم للشباب

فاز محمد عبد الله، لاعب الأهلي، بجائزة خلال المشاركة مع منتخب مصر، في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة في تشيلي.

حصل عبد الله على جائزة رجل المباراة بعد الفوز على تشيلي 2-1، فجر السبت، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لمونديال الشباب.

وحقق شباب الفراعنة أول فوز لهم في البطولة بعد خسارتين أمام اليابان 0-2 ونيوزلندا 1-2، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع تشيلي ونيوزلندا، بينما تأهل منتخب اليابان مباشرة إلى دور الـ16 باعتلاء الصدارة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على نيوزلندا 3-0 في نفس التوقيت.

ورغم تساوي منتخب مصر وتشيلي في رصيد النقاط وفارق الأهداف، لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أشار إلى احتلال تشيلي المركز الثاني بفضل اللعب النظيف، ويتأهل مباشرة رغم الخسارة.

ودفع منتخب مصر ثمنا لحصول الفريق على 5 إنذارات في المباراة، ليحتل المركز الثالث، ويبقي على آماله في التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16.