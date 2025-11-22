قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن اللحظة التي يمر بها لبنان حاليًا «دقيقة وخطيرة ومؤلمة ودموية»، معربًا عن أسفه لعدم تمكن القوى السياسية من منع البلاد من الوصول إلى هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف خلال مقابلة مع أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الراهن يمكن أن يتجه نحو مزيد من التدهور إذا لم يتم التعامل معه بمسؤولية وجدية.

وأكد جعجع أن المشهد اللبناني يقف على مفترق طرق، مشددًا على أن إمكانية إنقاذ الوضع لا تزال ممكنة «إذا تم التصرف بشكل سليم».

وأضاف أن القوى السياسية مطالَبة بالتحرك بوعي، بدل الاستسلام لدوامة الأزمات التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة تراكمات سياسية وأمنية كان يمكن تفاديها لو توفرت الإرادة الحقيقية لإدارة الخلافات بفاعلية.

ولفت إلى أن استمرار التردد أو المكابرة سيجعل البلاد أكثر عرضة للانهيارات.