قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب متابعة التزام حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة رويترز، فجر السبت، أن هناك فرصة مواتية لإحراز تقدم حاسم نحو تحقيق السلام.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستؤدي دورها الكامل تماشيا مع جهودها في الأمم المتحدة إلى جانب أمريكا وإسرائيل والفلسطينيين وجميع شركائها الدوليين.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يرحب بالبيان الذي أصدرته حركة حماس ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في بيان: «يحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة».

وسبق أن أعربت مصر، عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس ردًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن البيان يعكس حرصًا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكًا لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضى نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

وبحسب البيان، كررت مصر الإعراب عن تقديرها لجهود الرئيس الأمريكي ورؤيته إزاء تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولاسيما التزامه الكامل بإنهاء الحرب في قطاع غزة، فضلاً عن رفضه الكامل لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإطلاق خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعودة من يرغب في العودة إلى وطنه.