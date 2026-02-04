وزير الخارجية الإيراني: عقد محادثات نووية مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في عُمان

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقد محادثات نووية مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سلطنة عمان.

وقال عبر حسابه على منصة إكس، مساء الأربعاء: «من المقرر عقد محادثات نووية مع الولايات المتحدة في مسقط حوالي الساعة العاشرة صباحًا يوم الجمعة».

وأضاف: «أنا ممتن لإخواننا العمانيين على قيامهم بجميع الترتيبات اللازمة».

يُذكر أنه كان من المفترض عقد المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مدينة إسطنبول التركية، قبل أن تتبدل وجهتها إلى العاصمة العمانية مسقط. علمًا بأن تقارير سابقة تحدثت عن أن طهران التي طلبت عقد المفاوضات في مسقط بدلا من إسطنبول.

وسبق أن استضافت سلطنة عمان عدة جولات من محادثات نووية سابقة بين إيران والولايات المتحدة.