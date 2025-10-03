وكيل جهاز المخابرات السابق: يجب إنقاذ غزة قبل الحديث عن المصالحة الفلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر تؤيد إصلاح السلطة الفلسطينية.



وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي و الإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس محمود عباس أبو مازن لم يعارض موقف مصر في هذا الشأن، وهو أمر تدريجي وإصلاح السلطة جزء من إصلاح المنظومة ككل.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين مصر وفلسطين والأردن في هذا الأمر، متابعًا: "أبو مازن اتخذ خطوات ونحتاج أن تسير الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك، لكن الأمر المهم حاليا متى تنتهي الحرب وشكل الوضع في اليوم التالي وموقف حركة حماس والسلطة الفلسطينية".

ودعا إلى الانتباه جيدًا لمخاطر التهجير، مؤكدا أن مصر مستعدة لكل هذه السيناريوهات جيدا.

وصرح الدويري: "اليوم التالي وترتيبات المنطقة أمر يجب أن يحظى بالأولوية، فلابد أن ننقذ غزة والقضية والمنطقة قبل الحديث عن المصالحة".