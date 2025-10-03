 ضبط متهم بممارسة البلطجة وفرض الإتاوة على موظف بالجيزة - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 4:02 م القاهرة
ضبط متهم بممارسة البلطجة وفرض الإتاوة على موظف بالجيزة

محمود عبد السلام:
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 3:53 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام شخص آخر بإجباره على دفع إتاوة وإتلاف المحاصيل الزراعية الخاصة بأرضه في إحدى قرى الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا من موظف – مقيم بدائرة المركز – بتضرره من أحد المزارعين، الذي أجبره على دفع مبالغ مالية على سبيل الإتاوة دون وجه حق، وحال رفضه قام بإتلاف المحصول الزراعي الخاص بأرضه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش. وعقب مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

