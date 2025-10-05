سلطات الاحتلال تصادق على مخطط استيطاني جديد شرقي قلقيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استعماري جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقال مسئول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال في تصريحات لوكال الأنباء الفلسطينية، إنّ الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري، مخططا يقضي بالاستيلاء على 35.31 دونما من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم (10) بمنطقة "واد بروص" شمالي القرية.

وأضاف نزال أن المخطط يهدف إلى بناء 58 وحدة استعمارية جديدة لصالح مستعمرة "متسبي يشاي"، المقامة على أراضي القرية.

في شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة وفتشت عددا من منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل المواطنين عبد الغني عبدالله أحمد، ومجدي راتب الديك، ونجله قصي.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثّفت من تحركاتها في محيط البلدة والطرق الواصلة إليها، في الوقت الذي تشهد فيه بلدات وقرى محافظة سلفيت اقتحامات متكررة واعتقالات شبه يومية.