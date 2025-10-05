هيئة البث الإسرائيلية: حماس لديها تحفظات على خريطة الانسحاب من غزة التي وضعها ترامب

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حركة حماس الفلسطينية، لديها "تحفظات على خريطة الانسحاب" من غزة، التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على مسار المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل، أن الحركة الفلسطينية "لديها تحفظات على الخريطة، التي وضعها ترامب، بشأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأوضحت أن "تلك التحفظات سوف تطرحها حماس"، خلال محادثات التقارب بينها وبين إسرائيل غدا الاثنين في مصر.

وأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أُطلعت "حماس" عليه.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعنا حماس عليه".

وأضاف: "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي، وتزامنا مع سريان وقف إطلاق النار سيتم تبادل الأسرى بين الطرفين".

ومساء الجمعة، أعلنت حركة حماس، موافقتها على مقترح ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة "تكنوقراط" وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.