أول ظهور لخليل الحية بعد فشل محاولة إسرائيل اغتياله بالدوحة: ما أراه من قتل ودمار في غزة ينسيني ألم فراق أبنائي



ظهر رئيس وفد حركة "حماس" المفاوض خليل الحية للمرة الأول منذ فشل محاولة إسرائيل اغتياله في الدوحة، وقال إن القتل والدمار في غزة ينسيه ألم فراق أبنائه.

وفي أول ظهور له بعد فشل المحاولة الإسرائيلية لاغتياله، قال رئيس وفد حركة "حماس" المفاوض خليل الحية إن القتل والدمار في غزة ينسيه ألم فراق أبنائه.

جاء ذلك في فيديو قصير نشرته الحركة على حسابها بمنصة تلجرام، فجر الأحد.

وفي 9 سبتمبر الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قادة حماس في العاصمة القطرية بالدوحة، أعلنت عقبه الحركة نجاة وفدها المفاوض بقيادة الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

فيما أدانت قطر الهجوم وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل فيه عنصر أمن قطري.

وفي الفيديو، قال الحية: "ما أراه كل يوم من قتل ودمار في غزة ينسيني ألم فراق أبنائي وأحبابي".

وأضاف: "أنا لا أُفرِّق بين أبنائي وبين أي طفل فلسطيني في غزة يقتله الاحتلال" الإسرائيلي.

وبخصوص استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، أعلنت مصر، السبت، استضافة وفدين من الطرفين، الاثنين المقبل، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والسبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أوعز لطاقم التفاوض بالتوجه إلى مصر "لإجراء مفاوضات تستمر أياما" للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة بناء على خطة ترامب.

والجمعة، قالت حماس إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وفي 29 سبتمبر المنصرم، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

ومنذ 7 أكتوبر2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا