رد الدكتور علاء فاروق، على الجدل الذي طال تعيينه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي قادمًا من القطاع المصرفي.

وشدد خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E» أن دور الوزير ليس أن يكون متخصصًا في كل فرع من فروع الزراعة، قائلا: «عمرك ما ستأتي بوزير يعرف كل شيء في الزراعة، مش المفروض الوزير يكون متخصص في كل حاجة».

وأوضح أن «الوزير لديه طاقم يعتمد عليه من المراكز البحثية والوزارة، طالما كان اختيارنا لهذا الفريق صحيحًا».

وأكد النجاح لا يعتمد على فرد واحد، قائلا: « هي منظومة متكاملة، إذا نجحت المنظومة ينجح الوزير، وإذا فشلت يفشل الوزير، لا يوجد عرض الشخص الواحد، ولا أحد يعرف كل شيء حتى في البنوك».

وأضاف أن «التكنولوجيا والعلم هما الأساس» في المرحلة المقبلة، مشددا أنه «لا توجد استدامة بدون ربحية، وبدون دراسة دقيقة للتكلفة والعائد»، مؤكدا أن هذه المبادئ الاقتصادية هي التي تضمن استمرارية وتقدم القطاع الزراعي.