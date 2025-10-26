نيوزيلندا تحذر من استفادة الجيش الإسرائيلي من أقمارها الصناعية

تلقت وزيرة الفضاء النيوزيلندية جوديث كولينز، تحذيرا بعد شهرين فقط من حرب إسرائيل على غزة، من أن أقمار بلاك سكاي الجديدة التي يتم إطلاقها من نيوزيلندا يمكن أن يستخدمها الجيش في ذلك البلد، حسبما ذكرت قناة 1News التلفزيونية النيوزيلندية.

وبحسب تقرير إخباري بثته إحدى الشبكات، أظهرت وثائق حكومية أن المسؤولين أوصوا بالمضي قدما في عمليات الإطلاق على الرغم من المخاطر، قائلين إنه لا توجد قيود على التجارة مع إسرائيل.

وأعطت الوزيرة كولينز الضوء الأخضر وبدأت شركة RocketLab في إطلاق أقمار BlackSky من الجيل الثالث من شبه جزيرة ماهيا في وقت سابق من هذا العام.

وفي الوثائق التي حصل عليها مراسل قناة 1News السياسي بينيديكت كولينز، بموجب قانون المعلومات الرسمية، قال مسؤولون في وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف إنه على الرغم من المخاطر، فإن الإيجابيات تفوق السلبيات.

وجاء في نصيحة المسؤولين بشأن إطلاق الأقمار الصناعية: "على الرغم من المخاطر التي يشكلها الاستشعار عن بعد المتاح تجاريا، إلا أن هناك فائدة صافية مرتبطة به بسبب النطاق الواسع من التطبيقات"، حسبما ذكرت قناة 1News.

وقالوا إن أحد المخاطر التي حددوها يتعلق بإسرائيل، ولكنهم قالوا إن هناك عوامل مخففة. وأشاروا إلى أنه "لا توجد عقوبات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إسرائيل، كما أن نيوزيلندا لا تنفذ عقوبات مستقلة خارج سياق الصراع في أوكرانيا".

ومع ذلك، على مدى العامين من الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حذرت العديد من الآراء القانونية غير الملزمة الصادرة عن أعلى محكمة في العالم ووكالات الأمم المتحدة، إسرائيل، من احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، كما حذرت الدول والشركات من التواطؤ مع الدولة الصهيونية المنبوذة.

وفي أحدث حكم لها هذا الأسبوع، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ملزمة بتسهيل مرور المساعدات إلى غزة، مؤكدة أنها يجب أن توفر للفلسطينيين الاحتياجات الأساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وجاء حكم محكمة العدل الدولية الواسع النطاق في الوقت الذي تسارع فيه منظمات الإغاثة إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مستغلة وقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا الشهر.

وينظر قضاة محكمة العدل الدولية أيضًا في الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل بأنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة.

وأصدرت محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب قناة 1News، تظهر الوثائق النيوزيلندية أيضًا أنه عندما أوصى مسؤولو وزارة الداخلية البريطانية بالموافقة على الطلب، كانوا على علم بأن الخبراء في الأمم المتحدة كانوا يحذرون من احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة وأن المدارس والمستشفيات كانت تتعرض للقصف.

لكن كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، قالت إن هذا القرار "مروع" ومن الممكن أن يؤدي إلى تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب ما ذكرته قناة 1News.

ورفض مسؤولون في وكالة الفضاء النيوزيلندية إجراء مقابلة مع 1News حول شركة بلاك سكاي، ولم تستجب شركة روكيت لاب لطلب إجراء مقابلة مع مؤسسها السير بيتر بيك.