يسرائيل هيوم: تصريحات سموتريتش المسيئة للسعودية تثير قلقا أمريكيا

أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ضد المملكة العربية السعودية موجة واسعة من الانتقادات السياسية والإعلامية داخل إسرائيل وخارجها، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم".

الوزير الإسرائيلي كان قد سخر من السعودية قائلا إنها "يمكن أن تواصل ركوب الجمال" إذا اشترطت التطبيع مع إسرائيل بقيام دولة فلسطينية، قبل أن يعتذر لاحقاً عن تصريحاته التي وُصفت بأنها عنصرية ومهينة.

وبحسب محللين إسرائيليين، فإن هذه التصريحات لم تُغضب العواصم العربية فقط، بل أثارت قلقاً متزايداً في واشنطن التي تُتابع عن كثب التطورات في المنطقة، وتعتبر إنجاح التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار جزءا من مصالحها المباشرة. وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية أصبحت أكثر حذراً وتشديداً في تعاملها مع الحكومة الإسرائيلية بعد هذه التصريحات.

كما حذر خبراء من أن الخطاب المتعالي الذي يستخدمه بعض الوزراء الإسرائيليين قد يضر بعلاقات تل أبيب مع الدول العربية، خصوصا في وقت تجري فيه مباحثات حساسة بين واشنطن والرياض حول ترتيبات أمنية وإقليمية تشمل مستقبل المنطقة بعد الحرب على غزة.

وخلص التقرير إلى أن مثل هذه التصريحات قد تُضعف موقع إسرائيل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، وتزيد من عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية.

اقرأ أيضا

سموتريتش يسيء للسعودية ويرفض التطبيع معها مقابل دولة فلسطينية: استمروا في ركوب الجمال في الصحراء