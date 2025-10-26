سرايا القدس: المقاومة المسلحة الخيار الوحيد في مواجهة الإجرام الإسرائيلي

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن «الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد في مواجهة الإجرام الإسرائيلي، وسيمضي ويستمر حتى تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها».

جاء ذلك في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاغتيال أمينها العام المؤسس فتحي الشقاقي.

وأكدت أن الحركة ماضية في التمسك بمبادئها التي انطلقت لأجلها، وأنها لن تدخر جهدًا لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وفرض انسحاب جيش العدو، وإعادة الإعمار، واستعادة الوحدة الداخلية، وإفشال مشاريع الاحتلال في الضفة والقدس.

وشددت على أن «فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية، وأن الجهاد والمقاومة هما الطريق لمواجهة خطر هذا المشروع ضد الأمة العربية والإسلامية، وأنّ الإيمان والوعي والثورة ووحدة الصف الوطني والإسلامي هي الأدوات الضرورية لتحقيق ذلك».

وقال رئيس حركة المقاومة «حماس» في قطاع غزة خليل الحية، مساء السبت، إن سلاح حركته مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة.

وأشار الحية، خلال لقائه مع قناة «الجزيرة»، إلى أن السلاح ما زال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، وأن الاتفاق ما زال في بدايته.