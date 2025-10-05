العاصفة المدارية بريسيلا تتشكل في المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك

تشكلت العاصفة المدارية بريسيلا يوم السبت في المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن بريسيلا كانت "عاصفة مدارية كبيرة" حيث امتدت رياحها بقوة عاصفة مدارية لمسافة تصل إلى 140 ميلا (220 كيلومترا) من مركزها.

وأضاف المركز أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة لها بلغت 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة)، وكانت تقع على بعد حوالي 285 ميلا (460 كيلومترا) إلى الجنوب والجنوب الغربي من مانزانيلو وتتجه نحو الشمال الغربي بسرعة 7 أميال في الساعة (11 كيلومترا في الساعة).

وصدر تحذير من عاصفة مدارية لأجزاء من ساحل جنوب غرب المكسيك، من بونتا سان تيلمو إلى بونتا ميتا، مع احتمال حدوث ظروف عاصفة مدارية في المنطقة يومي الأحد والاثنين.

ومن المتوقع أن تصل بريسيلا إلى حالة إعصار اليوم الأحد وأن تتحرك بشكل عام بموازاة الساحل في الأيام القادمة.

كما توجد عاصفة مدارية أخرى قبالة المكسيك في المحيط الهادئ، وهي أوكتاف، تتحرك بعيدا عن الشاطئ دون توقع وصولها إلى اليابسة ودون تفعيل أي تحذيرات أو مراقبة ساحلية بسبب هذه العاصفة.