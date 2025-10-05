متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: اكتبوا في التاريخ أن السيسي أكثر عربي وقف بجانبنا وكسر المجاعة وناصر قضيتننا

تحدث الفلسطيني محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، عن حجم الجهود الإغاثية التي تقودها مصر داخل القطاع.

وقال خلال خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» إن اللجنة تأتي كامتداد طبيعي للدور التاريخي والإنساني المصري تجاه الشعب الفلسطيني منذ الأزل.

وأكد أن اللجنة تعمل في غزة منذ سنوات طويلة؛ بهدف تخيف معاناة الأهالي ودعم صمودهم، مشيرا إلى أن «مصر لم تغب منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية، إذ سارعت بتيسير القوافل الإغاثية والطبية، وإجلاء الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية».

وأوضح أن التحرك المصري جاء استجابة للأزمة الإنسانية، بعد أن «نهشت المجاعة بأنيابها السامة أجساد الأطفال» وأدت إلى استشهاد عدد منهم.

وقال إن القرار الحاسم جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي «أغيثوا غزة»، مؤكدا أنه «ليس بجديد على الرئيس السيسي، ولا على جمهورية مصر العربية».

وأشار إلى نجاح اللجنة حتى الآن في توزيع «نصف مليون طرد غذائي» على سكان غزة، بالإضافة إلى «عشرات الآلاف من عبوات حليب الأطفال» التي تم توزيعها في المستشفيات والمخيمات لكسر شبح المجاعة.

وأشار إلى أن عشرات المعدات الثقيلة والجرافات المصرية، بدأت السبت، فتح الطرقات الرئيسية في المناطق الشمالية الغربية، كما بدأت اللجنة في تجهيز «أكبر مخيم لإيواء عشرات الآلاف من النازحين» الذين فروا من شمال ومدينة غزة وإغاثتهم.

وشدد أن كل هذه الإمكانيات من غذاء ودواء ومعدات، مصدرها مصر، قائلا: «الفضل لله ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق، دخلت عشرات الآلاف من الشاحنات لقطاع غزة لمقراتنا، المصريون هم من يقومون بإدخال الطعام والشراب والدواء والحليب، هذا سيدرس في المدارس والجامعات».

واختتم حديثه: «نقول إلى كل من يكتب التاريخ مهلا، أكتب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بكسر المجاعة، وهو أكثر شخصية عربية على وجه الأرض وقف بجانب شعبنا الفلسطيني، وناصر قضيتنا وكسر المجاعة».