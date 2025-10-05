رأى السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن قرار حماس بالموافقة على خطة الرئيس الأمريكي ترامب كان «صائبًا».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، إن حماس «لعبت الكرة بشكل آخر» عبر ربط موافقتها الكاملة بضرورة اتخاذ قرار فلسطيني جامع، وإعادة «الكرة إلى ملعب السلطة الفلسطينية».

وأضاف أن ذلك يدعم التوجه العربي الذي أعرب عن «الاستعداد للنظر في مبادرة الرئيس ترامب ولكن لابد أن يكون الهدف هو إقامة الدولة الفلسطينية وليس فقط حل مشكلة غزة، وضرورة تعزيز دور السلطة الفلسطينية».

وأشار إلى وجود «ثغرتين رئيسيتين» في الخطة الأولى، مؤكدا أن هدفها هو «حل مشكلة الأسرى فقط ويعلم الله ما بعد ذلك، هل الرئيس ترامب سيظل داعما لهذه الخطة بعد حصوله على جائزة نوبل أم لا؟ ولكن ليس الهدف هو إقامة الدولة الفلسطينية».



وأوضح أن الثغرة الثانية، تكمن في دور السلطة الفلسطينية، قائلا: «من ينظر لهذه الخطة من السطح سيجد أنها لم تذكر السلطة الفلسطينية، ولكن واقعيا لابد أن تنخرط السلطة في تنفيذ الخطة تحت أي ظرف».

وشدد أن الحديث عن «إصلاح السلطة الفلسطينية» يتطلب تمكينها من أداء واجباتها، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يقطع الضرائب عن السلطة.

وأكد أن خطة الرئيس الأمريكي «تستبعد تماما الأمم المتحدة سياسيا»، سوى العودة إلى تسليم المساعدات الإنسانية.