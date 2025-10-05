انهيار جزئي لعقار قديم بشارع مولد النبي في الزقازيق دون إصابات

شهد شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، انهيار حائط عقار قديم خالٍ من السكان، دون وقوع أية إصابات.

وانتقل إلى موقع العقار المنهار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لتفقد موقع الانهيار الجزئي للمنزل، حيث تبيّن أن المنزل صادر بشأنه قرار إزالة، وأن جزءًا منه انهار أثناء تنفيذ أعمال الإزالة من قِبل المقاول المتعاقد مع مالك العقار، دون وقوع أي وفيات أو إصابات.

وكان محافظ الشرقية قد توجه فور تلقيه إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بحدوث انهيار جزئي لعقار قديم أثناء تنفيذ أعمال الإزالة المقررة، إلى الموقع لمعاينته ومتابعة الموقف على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وأوضح المحافظ أنه تم فرض كردون أمني حول العقار بمعرفة رجال الحماية المدنية والمرور، لحين الانتهاء من أعمال الإزالة المقررة له خلال 24 ساعة من تاريخه، حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

كما وجّه المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بسرعة مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، مشددًا على استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.