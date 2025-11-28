التحقيق مع تشكيل عصابي حاول غسل 250 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات في الجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي يضم 5 عناصر جنائية خطرة، مقيمين جميعا بمحافظة الجيزة؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.

تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر أموالهم في تجارة المواد المخدرة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ وذلك عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.