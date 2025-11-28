الداخلية تضبط 303 قضايا مخدرات وتنفيذ 66 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 303 قضايا مخدرات، بإجمالي 332 متهما، وضبط 63 قطعة سلاح ناري بحوزة 59 متهما، وتنفيذ 66023 حكما قضائيا متنوعا، فيما تم ضبط 6 متهمين هاربين، و15 آخرين قائمين بأعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، و22038 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.