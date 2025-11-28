المستشار الألماني: رئيس وزراء المجر في موسكو دون تفويض أوروبي

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لموسكو اليوم الجمعة.

وتذكر ميرتس كيف أن القصف الجوي الروسي اشتد بعد زيارته الأخيرة للكرملين في يوليو 2024، بعد فترة قصيرة من تولي المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي، رفقة رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، في برلين: "لم تكن الزيارة في آنذاك غير موفقة فحسب، ولكن بعد أيام قليلة من الزيارة، شن الجيش الروسي بعض أشد الهجمات بمافي ذلك على البنية التحتية المدنية وأهداف مدنية في أوكرانيا".

وأضاف: "آمل ألا يحدث رد الفعل هذا من روسيا هذه المرة. ولكنه (أوربان) ذهب دون تفويض أوروبي، ودون تنسيق معنا".

وقال جولوب إنه لن يتحدث بدبلوماسية، مضيفا: "أخشى أن فيكتور أوربان لم يكن يلعب لصالح الجانب الأوروبي منذ فترة".

وتابع: "لا نتوقع أي فوائد أو مميزات من هذه الزيارة"، مشيرا إلى إلى أن أوربان يتصرف في الأساس بما يصب في مصلحته.