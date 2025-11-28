 مطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني الراحل يأمل في مقابلة البابا ليو في تركيا - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 5:42 م القاهرة
مطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني الراحل يأمل في مقابلة البابا ليو في تركيا

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 4:42 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 4:42 م

توجه محمد علي أغا، الذي أطلق النار على البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في روما قبل أكثر من 40 عاما، إلى إزنيك غربي تركيا قبل زيارة البابا ليو الرابع عشر.

ونقلت وكالة أنباء "دميرورين" التركية اليمينة المتطرفة اليوم الجمعة عن أغا قوله: "آمل في الجلوس مع البابا لدقيقتين أو ثلاث، إما في إزنيك أو إسطنبول".

ومن المقرر أن يزور البابا إزنيك، جنوب إسطنبول، اليوم، لإحياء ذكرى مجمع نيقية الكنسى الأول ، الذي انعقد قبل ما يربو على 1700.

وألحق هجوم أغا بالبابا يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس في 1981 إصابة بالغة. ونجا البابا من عدة طلقات نارية وصفح عن منفذ الهجوم.

