ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و77 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على جميع الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 108 آلاف و504 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص)، فيما تم فحص 1584 سائقا، حيث تبين إيجابية 70 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وخلال الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 783 مخالفة مرورية متنوعة، منها: (تحميل ركاب بأجر - مخالفة شروط التراخيص - مخالفات أمن ومتانة)، وتم فحص 127 سائقا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة منهم، وتم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، فيما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.