أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي عن عرض الفيلم المصري القصير "كوتارد"، للمخرج أيمن السنبختي، ضمن مجموعة الأفلام المختارة خلال أمسية نادي سينما أوبرا القاهرة، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وذلك غدا السبت في تمام السابعة مساءً.

شارك الفيلم في مهرجان كان -ركن الأفلام القصيرة-، كما حصل على المركز الثاني في جائزة شمس للمحتوى العربي فئة الفيلم القصير بالشارقة، وتنويه خاص بأفلام الطلبة في مهرجان الفيوم السينمائي (الدورة الأولى)، و جائزة جمعية بورسعيد للفنون الثقافيه والمسرحية لشباب السينمائيين بمهرجان بورسعيد السينمائي.

الفيلم مدته 17 دقيقة، وهو بطولة مصطفى رشدى، وسالي سعيد، وكريم عادل، وأشرف سرحان، ووائل أبوطالب، ويناقش قصة طبيب نفسي يرصد ويكتشف تحولا لمرض نفسي نادر وغريب إلى وباء.