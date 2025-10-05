انهارت أجزاء من عقار قديم مكوَّن من طابق أرضي وطابقين علويين، خالٍ من السكان، يحمل رقم 3 بشارع إسماعيل صبري المتقاطع مع شارع فرنسا في حي الجمرك وسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة وغرفة عمليات حي الجمرك، ببلاغ من الأهالي يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بدائرة الحي.

على الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارة إسعاف، ووحدات الحماية المدنية، ومسؤولو حي الجمرك إلى موقع البلاغ. وتبيَّن من المعاينة والفحص المبدئي أن العقار صادر له قرار هدم برقم 116 لسنة 1972، أي منذ أكثر من 50 عامًا، ولم يُنفذ حتى الآن.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد أسفر الانهيار عن سقوط بعض حجرات الطابق الثاني حتى سطح الأرض، إضافة إلى الواجهة الأمامية للعقار، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.