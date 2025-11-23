حزب الله ينعى القيادي هيثم علي الطبطبائي بعد هجوم إسرائيلي

نعى حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، القيادي هيثم علي الطبطبائي الذي قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب، في بيان اليوم، إن الطبطبائي (أبو علي) قتل في عدوان إسرائيلي على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف البيان، أن "الطبطبائي القائد الكبير التحق بإخوانه الشهداء بعد مسيرة في صفوف المقاومة والعمل في مواجهة العدو الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته".

وتابع: "كان من القادة الذين وضعوا المدماك (الحجر) الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تصون الوطن وتصنع الانتصارات".

وأردف البيان، أن مقتل الطبطبائي، سيزيد عناصر الحزب "إصرارا على متابعة الطريق، كما كان في حياته مصدر قوة وإلهام لهم".

وأكمل أن مقاتلي الحزب سيمضون قُدمًا "لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أمريكا".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال الطبطبائي، واصفا إياه بأنه "قائد أركان حزب الله".

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي هاجم في قلب بيروت رئيس أركان "حزب الله"، الذي قاد تعزيز وتسليح المنظمة".

وأدى القصف الجوي الإسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ أكتوبر الماضي، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في نوفمبر 2024، مع تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم جديد على البلد العربي.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.



