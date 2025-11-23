 وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
الأحد 23 نوفمبر 2025 11:00 م القاهرة
وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

مسقط (د ب أ)
نشر في: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 10:48 م | آخر تحديث: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 10:48 م

استقبل وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد.

وجرى خلال المقابلة استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على ما تشهده من تطوّرات في شتى مجالات التعاون التي تعود بمزيد من المنافع على البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التوتر في المنطقة ودعم المسارات الدبلوماسية لمعالجة الأزمات.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مبادرات التنمية والسلام في المنطقة.

