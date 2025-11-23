منظمة إندونيسية تعتزم إرسال آلاف حزم المساعدات الشتوية إلى غزة

قالت لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ العاشرة (مير – سي) الإندونيسية، اليوم الأحد، إن فريقها الطبي الطارئ بصدد تجهيز آلاف طرود المساعدات الشتوية لسكان قطاغ غزة، في فلسطين.

وأفادت اللجنة، في بيان صحفي، بأن متطوعيها، ومن بينهم طبيب الأمراض الجلدية نيكو غاندا، وطبيب التخدير أنطون فيرمانا ريتونجا، والممرضة ناديا روسي، قاموا بالتنسيق مع متطوعين محليين لإعداد طرود المساعدات الشتوية لتوزيعها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وقال أنطون: "إن شاء الله، سنقوم بإيصال المساعدات إلى إخواننا وأخواتنا في غزة مع بدء موسم الشتاء"، مؤكدا على أهمية تقديم الدعم العاجل مع انخفاض درجات الحرارة.

ودعا غاندا المواطنين الإندونيسيين إلى الدعاء وتقديم الدعم لضمان سير توزيع المساعدات الإنسانية بسلاسة.

وأوضح أن "لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ، كواحدة من المنظمات الإنسانية التي تتمتع بحرية الوصول إلى قطاع غزة، تبذل كل جهد ممكن لمساعدة المحتاجين."

وقال مسئولو لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ إن طرود المساعدات الشتوية تشمل 500 سترة للأطفال، و500 سترة للبالغين، و500 بطانية، و100 خيمة.

ويأتي توزيع المساعدات استجابة لتدهور الأوضاع في غزة، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى غمر الملاجئ بالمياه وانهيار الخيام، مما زاد من معاناة السكان النازحين.

ويُذكر أن لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ هي منظمة اجتماعية إنسانية تركز على الخدمات الطبية الطارئة، وتقدم الرعاية لضحايا الحروب، والعنف المرتبط بالصراعات، والاضطربات، والأحداث الاستثنائية، والكوارث الطبيعية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.