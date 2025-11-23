ميلوني: الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تحظى بقبول واسع داخل أوروبا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن الدول الأوروبية لا تعمل على صياغة مبادرة بديلة للخطة الأمريكية الخاصة بالتسوية في أوكرانيا، مشددة على أن المقترح الذي تقدمت به واشنطن يتضمن عناصر "إيجابية" تستحق المناقشة.

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية عقب اختتام قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج إن الحديث عن إعداد "مقترح أوروبي مضاد ليس دقيقا"، موضحة أن "عددا من بنود الخطة الأمريكية يحظى بقبول واسع داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا ما يتعلق بضمانات الأمن المشابهة للمادة الخامسة من ميثاق الناتو"، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأشارت ميلوني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعدادا لبحث "تعديلات محتملة" على الخطة، في إطار مشاورات متواصلة بين واشنطن وشركائها الأوروبيين.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية ثبات موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة وقف إطلاق النار، و"طرح مقترحات واقعية تؤدي إلى سلام دائم"، معتبرة أن على روسيا "إظهار إشارات ملموسة على رغبتها في إنهاء الحرب"، وهو ما يتطلب، بحسب قولها، استمرار الضغط الدولي على موسكو.

وأعلنت ميلوني أن مشاورات جنيف، التي شارك فيها مبعوثون أوروبيون، ستتبعها اجتماعات أخرى على مستويات متعددة، بينها لقاء ضمن ما تسميه بروكسل "تحالف الراغبين"، معربة عن أملها في مشاركة نتائج الجولة مع القادة الأوروبيين عبر اتصالات مباشرة.

تصريحات ميلوني جاءت بعد تقارير نشرتها وول ستريت جورنال ورويترز أفادت بأن قادة أوروبيين غير راضين عن الخطة الأمريكية ويعملون على إعداد خطة بديلة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، تتضمن إحدى الصيغ الأوروبية المقترحة وضع سقف لعدد القوات الأوكرانية في وقت السلم عند 800 ألف جندي، والحصول على ضمانة أمنية أمريكية مماثلة للمادة الخامسة من الناتو، مع بقاء مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف مؤجلة حتى توافق جميع أعضائه.

كما تشير الخطة الأوروبية إلى عدم نشر قوات دائمة للناتو داخل أوكرانيا، مع تمركز طائراته العسكرية في بولندا، إلى جانب الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة لاستخدامها في "تعويض خسائر أوكرانيا".