ستارمر وترامب يبحثان محادثات جنيف بشأن خطة السلام في أوكرانيا

بحث رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحادثات التي جرت في مدينة جنيف السويسرية بشأن "خطة السلام" التي أعدّتها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الأحد، وفق بيان نشره متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء البريطانية.

وأشار البيان، إلى أن ستارمر وترامب، بحثا خلال الاتصال مختلف الجوانب المتعلقة بالمحادثات رفيعة المستوى التي انطلقت في جنيف اليوم، بشأن خطة السلام التي أعدّتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وذكر أن الجانبين اتفقا على ضرورة العمل معا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في هذه المرحلة الحرجة.

كما أشار البيان، إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الاتصالات.

وفي وقت سابق الأحد، استضافت جنيف، مباحثات بين ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمناقشة خطة ترامب للسلام، المؤلفة من 28 بندًا.

وجاء ذلك بعد قلقٍ أبدته كييف وحلفاؤها الأوروبيون إزاء ما اعتبروه تنازلات كبيرة لروسيا تضمنتها خطة ترامب.

والخميس، أفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأوكراني أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، "مسودة خطة من شأنها تعزيز العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

وذكر البيان، أن زيلينسكي، عقد اجتماعا مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة الخطة الأمريكية، وأنه سيلتقي ترامب خلال الأيام المقبلة لمناقشة الخطة.

والجمعة، نشرت وكالة "أسوشييتد برس"، نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، من بينها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهائيًا.

والجمعة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخطة الأمريكية بأنها "يمكن أن تكون أساسًا لحل سلمي نهائي".

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.