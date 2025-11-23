نائب الرئيس الفلسطيني يبحث مع توني بلير مستجدات الأوضاع في غزة والضفة

التقى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم، في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وممثلا عن الحكومة الأمريكية.

وتناول اللقاء آخر التطورات المرتبطة بمرحلة ما بعد قرار مجلس الأمن، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، كما جرى استعراض المتطلبات الأساسية للمضي نحو تحقيق حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، بحسب ما أفاد به مكتب الشيخ في بيان.

وثمّن الشيخ جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجميع الوسطاء والشركاء مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان والشركاء من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والذهاب إلى صنع السلام والأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع كلٌ من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.