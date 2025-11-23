 منتخب مصر للكرة النسائية يعلن قائمته لبطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة - بوابة الشروق
الأحد 23 نوفمبر 2025 11:13 م القاهرة
منتخب مصر للكرة النسائية يعلن قائمته لبطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

علي صبري علي
نشر في: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 10:57 م | آخر تحديث: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 10:58 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بقيادة أميرة يوسف، القائمة النهائية المستدعاة للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا، المقرر انطلاقها في تونس خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواصلة التطور وتحقيق نتائج مميزة على المستوى القاري.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:
حبيبة صبري – كنزي مجدي عزيز – وفاء ربيع.

خط الدفاع:
حبيبة أشرف – جنة أحمد – سلمى كرم – فرحة الجارحي – حنين زكي – حبيبة وليد – رودينا عبد الرسول.

خط الوسط:
فاطمة مصطفى – فاطمة الزهراء – كاميليا معتز – كاميلا أبو سيف – منة عزت – أشرقت عادل – منى فكري – فرح المهدي – جوانا جورج.

خط الهجوم:
حبيبة عصام – نغم النجار – سارة خالد.


