لبنانية تدخل موسوعة جينيس بأكبر شجرة أرز بلاستيكية في العالم

دخلت اللبنانية كارولين شبطيني موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عن أكبر شجرة أرز مصنوعة من البلاستيك في العالم، وذلك في بلدة أميون شمالي البلاد.

وبمناسبة عيد الاستقلال الـ82 لبنان الذي صادف السبت 22 نوفمبر (يصادف هذ اليوم من كل عام)، وتكريما للجيش اللبناني افتتحت بلدية أميون أكبر شجرة أرز في العالم لتسجلها ضمن موسوعة جينيس بتنفيذ وإشراف شبطيني.

وشجرة الأرز، هي رمز للحياة في لبنان، كما أنها الرمز الرسمي للجمهورية اللبنانية وشعار العلم الوطني، وتتميز بمقاومتها للأمراض مما جعلها من الأشجار العتيقة والمعمرة حيث يمكنها أن تعيش ما يقارب 3000 سنة.

وتسلمت شبطيني، شهادة دخول "جينيس" عن أكبر أرزة في العالم، بالإضافة إلى درع تكريمي من بلدية أميون، كما تمت إضاءة الأرزة في حضور حشد من المواطنين.

وقالت كارولين شبطيني لـ"الأناضول": "كنتُ أحمل 5 أرقام قياسية في غينيس عن مشاريع سابقة، واليوم أصبحتُ أمتلك ستة بعد تسلمي شهادة لأكبر أرزة بلاستيكية في العالم".

وأشارت إلى أنها تعمل دائما على تنفيذ مشاريع ذات طابع بيئي، وفكرة شجرة الأرز ولدت بعد الحرب في لبنان العام الماضي، حين كان الإعلام العالمي يركّز على مشاهد الدمار والدماء، ولذلك قررت أن نسلّط الضوء على رمز حياة، وهو الشجرة.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق نار موقع قبل نحو عام، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وأوضحت شبطيني: "جمعنا أكثر من 450 ألف قنينة بلاستيكية خضراء لبناء الشجرة، التي يبلغ ارتفاعها 10 أمتار، كرمز لمساحة لبنان 10452 كلم²".

وذكرت أن جمع القناني استغرق نحو شهرين ثم بدأ العمل على الشجرة، وشارك أكثر من 6000 تلميذ في تنفيذها، إضافة إلى جمعيات وشركات عديدة.

ووجهت شكرها لبلدية أميون على دعمها للوصول إلى هذه المرحلة، مشيرة إلى أن هذه الشجرة دخلت رسميا موسوعة جينيس، و"أنا اليوم أول امرأة عربية تنال هذا العدد من الجوائر من جينيس".

من جانبها، قالت المحكم الرسمي المعتمد لدى موسوعة "غينيس" كنزي الدفراوي لـ"الأناضول" إن "شبطيني عملت على هذا المشروع لمدة 3 أشهر كاملة، لذلك فهو إنجاز مذهل".

وأوضحت أن "الرقم القياسي السابق لشجرة مماثلة كان 9 أمتار، وقد تم كسره بنجاح، إنه إنجاز رائع ونتمنى لها كل التوفيق في الرقم القياسي القادم".

وتابعت: "أعتقد أنّه لأمر رائع أن لبنان تمكن من تحقيق هذا الرقم القياسي الكبير ليُظهر للعالم أنه بلد مدهش وقادر على تحقيق الكثير من الإنجازات، خاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب على الجميع".