استعاد ريال مدريد الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز 3-1، على حساب ضيفه فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

فبعد شوط أول سلبي تقدم ريال مدريد عن طريق تسديدة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 47 ارتطمت في الدفاع وغالطت حارس مرمى فياريال، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وقلص فياريال النتيجة بتصويبة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء من اللاعب جيورجيس ميكاوتادزي في الدقيقة 73، فيما عزز كيليان مبابي تقدم الريال بهدف ثالث في الدقيقة 81، بعد تبادل للكرة داخل منطقة الجزاء مع المغربي إبراهيم دياز.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 77 من نصيب سانتياجو مورينو، الظهير الأيمن لنادي فياريال، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 21، ليعود مؤقتًا لصدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن برشلونة، الذي يلعب غدًا أمام مستضيفه إشبيليه، فيما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثالث.