رضا شحاتة: جمهور الأهلي أربكنا وهدف بن شرقي غير صحيح

تحدث رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن كواليس مواجهة الأهلي، وذلك خلال مداخلته في برنامج رقم 10 على القناة الأولى المصرية.

وقال شحاتة: «جمهور الأهلي كان متحمسًا للغاية وهذا أثر علينا في الشوط الأول، لكننا نجحنا في العودة بشكل أفضل في الشوط الثاني».

وعن الهدف الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي، علق مدرب كهرباء الإسماعيلية: «ركلة حرة غير صحيحة من وجهة نظري ساهمت في تسجيل الهدف، في الوقت الذي كان لمحمد أوناجم أكثر من خطأ لم يتم احتسابه».

وأضاف: «تحدثت مع الحكم وقلت له: عمري ما حصلت على إنذار في حياتي، وطلبت منه أن يعطيني حقي، هل مجرد اعتراضي على فاول يستحق إنذار؟».

وختم رضا شحاتة تصريحاته بانتقاد تعامل الجماهير مع المدربين المصريين، قائلاً: «الجمهور لا يصبر على المدرب المصري، ولذلك أرى أن تعاقد الأهلي مع مدرب أجنبي يكون هو الحل الأفضل».