 رضا شحاتة: جمهور الأهلي أربكنا وهدف بن شرقي غير صحيح - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 12:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

رضا شحاتة: جمهور الأهلي أربكنا وهدف بن شرقي غير صحيح

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 11:30 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 11:30 م

تحدث رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن كواليس مواجهة الأهلي، وذلك خلال مداخلته في برنامج رقم 10 على القناة الأولى المصرية.

وقال شحاتة: «جمهور الأهلي كان متحمسًا للغاية وهذا أثر علينا في الشوط الأول، لكننا نجحنا في العودة بشكل أفضل في الشوط الثاني».

وعن الهدف الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي، علق مدرب كهرباء الإسماعيلية: «ركلة حرة غير صحيحة من وجهة نظري ساهمت في تسجيل الهدف، في الوقت الذي كان لمحمد أوناجم أكثر من خطأ لم يتم احتسابه».

وأضاف: «تحدثت مع الحكم وقلت له: عمري ما حصلت على إنذار في حياتي، وطلبت منه أن يعطيني حقي، هل مجرد اعتراضي على فاول يستحق إنذار؟».

وختم رضا شحاتة تصريحاته بانتقاد تعامل الجماهير مع المدربين المصريين، قائلاً: «الجمهور لا يصبر على المدرب المصري، ولذلك أرى أن تعاقد الأهلي مع مدرب أجنبي يكون هو الحل الأفضل».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك