 حاكم إلينوي: إدارة ترامب تسعى لتجنيد 300 من الحرس الوطني ونشرهم داخل الولاية رغما عنا - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 11:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

حاكم إلينوي: إدارة ترامب تسعى لتجنيد 300 من الحرس الوطني ونشرهم داخل الولاية رغما عنا

د ب أ
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 11:37 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 11:37 م

قال حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لنشر 300 عنصر من قوات الحرس الوطني للولاية.

ووصف بريتزكر هذه الخطوة بأنها "فاضحة تماما وغير متماشية مع المبادئ الأمريكية"، موضحا أن الحرس الوطني لإلينوي تلقى إخطارا من البنتاغون صباح السبت يُفيد بأنه سيتم استدعاء هذه القوات. ولم يحدد موعد أو مكان نشرهم، إلا أن ترامب طالما هدد بإرسال قوات إلى مدينة شيكاغو.

وقال بريتزكر في بيان: "هذا الصباح، وجهت لي وزارة الحرب التابعة لإدارة ترامب إنذارا نهائيا: استدعِ قواتك، أو سنقوم نحن بذلك. من الفاضح تماما وغير الأمريكي أن يُطلب من حاكم ولاية إرسال قوات عسكرية داخل حدود ولايته وضد إرادته".

ويأتي تصعيد التدخل الاتحادي في إلينوي في إطار إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب لمكافحة الجريمة في مدن أخرى مثل بالتيمور وممفيس. كما قام ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس خلال الصيف، وفي إطار سيطرته الأمنية على العاصمة واشنطن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك