 مدينة إيطالية تعلن تضامنها: اعتراف بدولة فلسطين وإدانة الإبادة بحق شعبه - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 11:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

مدينة إيطالية تعلن تضامنها: اعتراف بدولة فلسطين وإدانة الإبادة بحق شعبه

تشيفيتافيكيا- معا
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 11:41 م

في أجواء جماهيرية حاشدة ضمّت أبناء المدينة، وبحضور ثمانية رؤساء بلديات من مختلف المناطق، سلّم رئيس بلدية تشيفيتافيكيا الإيطالية د. منى أبو عمارة، سفيرة دولة فلسطين، قرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي صوّت عليه المجلس البلدي بالإجماع.

ولم يقتصر القرار على الاعتراف، بل تضمّن أيضًا إدانة واضحة وصريحة لجرائم الإبادة والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في موقف إنساني وأخلاقي يجسد التزام المجتمع المحلي في تشيفيتافيكيا بالدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

وقد لاقى القرار تفاعلاً واسعًا من الحضور الذين أكدوا تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والاستقلال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك