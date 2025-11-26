هاني فرحات يقود الأوركسترا الملكية البريطانية احتفاءً بإرث عمار الشريعي في صدى الأهرامات

يقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا الملكية البريطانية في أمسية "الألحان الخالدة" ضمن فعاليات مهرجان "صدى الأهرامات"، في احتفاء خاص بإرث الموسيقار عمار الشريعي، حيث قدم روائع الموسيقار الخالد برؤية جديدة لمؤلفاته، وذلك على مسرح بانوراما الأهرامات تحت سفح الأهرامات، مستعيدًا عبر الموسيقى تاريخ حضارة الفراعنة وفنونهم من الأجداد وحتى الأحفاد.

وتشهد الليلة الثانية من مهرجان "صدى الأهرامات" حفلًا للموسيقار هشام نزيه، بمشاركة الأوركسترا الملكي الفيلهارموني.

كما يشهد الحفل ظهورًا مميزًا للسوبرانو أميرة سليم، التي تقدم أنشودتها الشهيرة "إيزيس" من موكب المومياوات الملكية، في واحدة من أبرز لحظات السهرة المنتظرة.

ويعد مهرجان "صدى الأهرامات" أحد أهم الفعاليات الفنية هذا العام، لما يقدمه من رؤية مبتكرة تمزج بين التاريخ والموسيقى على أرض واحدة من أهم عجائب الدنيا.